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Bursa'da 10 milyon liralık sahte madeni yağ operasyonu

Bursa'da 10 milyon liralık sahte madeni yağ operasyonu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan sahte madeni yağ ve üretim malzemeleri ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan sahte madeni yağ üretiminde kullanılan malzeme ve binlerce litre yağ ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, alınan arama kararları doğrultusunda 1 depo/üretim yeri ile 3 araçta arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 6 bin 400 litre baz ve atık yağ, 3 bin 120 litre madeni yağ, 644 bin 820 adet Castrol, Motul, Shell, Elf, Opet ve Mobil markalarına ait sahte etiket, 16 bin 575 koli, bin 445 plastik bidon, 61 bin 40 etiketlenmemiş plastik bidon ile 51 bin kapak folyosu ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca sahte üretimde kullanıldığı değerlendirilen ısıtma ve kaynatma tankı, sıvı dolum makineleri, endüstriyel kodlama ve lazer markalama makineleri, folyo kapatma makineleri, hava kompresörü, santrifüj pompalar, sayaçlı pompa, kapak kapatma aparatlı şarjlı matkaplar, ısıtıcı makinesi ve folyo kapak yapıştırma makinesi de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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