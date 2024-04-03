Burdur'da Tabanca ve Mermi Operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.I ve Y.I isimli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet Smith&Wesson ibareli tabanca, 1 adet Zoraki ibareli tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 360 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

2 şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - BURDUR