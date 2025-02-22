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Burdur'da Çiftlikte Yangın: 100 Saman Balyası Yandı

Burdur'da Çiftlikte Yangın: 100 Saman Balyası Yandı
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Burdur merkez Menderes Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında 100 saman balyası kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Burdur merkez Menderes Mahallesinde bulunan bir çiftlikte çıkan samanlık yangınında 100 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Menderes Mahallesi Deliklitaş Sokak'ta Mustafa K.'ye ait çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftlikte bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 adet saman balyası ve yem karma makinesi yanarak zarar gördü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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