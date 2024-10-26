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Bülent Uygun, ailesine küfredenlere maç sonu bakın nasıl tepki verdi

Bülent Uygun, ailesine küfredenlere maç sonu bakın nasıl tepki verdi
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Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, 2-0 geriye düşmelerine rağmen 4-2 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından ailesine küfredenlere sadece sinirli bir şekilde kafasını sallayarak tepki gösterdi. Uygun, verdiği tepkiyle gündeme oturdu.

Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını bildi.

''ANAMIZA, KARIMIZA KÜFÜR EDENLER''

Mücadelenin ardından Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Bülent Uygun yaptığı açıklamada, ''Bir an yine dalgınlığımıza geldi 2-0 geriye düştük. Bu tabi bizim açımızdan üzüntü verici. Skor 2-0 olduktan sonra devre arasında sosyal medyada anamıza, karımıza küfür edenler...'' diyerek kafasını salladı.

Demoralize olduklarını ve oyun sistemini değiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Uygun, "Çalıştığımız yerden basit goller yemek bize yakışmadı ama futbolcu kardeşlerim gerçekten çok iyi bir geri dönüşüm gösterdi." dedi.

''BAKACAĞIZ"

Uygun, sosyal medyada küfür edildiğini belirterek, bir süre suskun kaldıktan sonra "Sosyal medyada böyle küfür eden arkadaşlar. Bakacağız, bakacağız. Herkese bakacağız. Herkes hak ettiğini alacak. Tamam." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa

Adana Demirspor Bülent Uygun Sivasspor 3-sayfa Gündem Toplum Spor

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