Bucak'ta Unutulan Banka Kartıyla İkna Edici Hırsızlık

Bucak'ta Unutulan Banka Kartıyla İkna Edici Hırsızlık
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Burdur'un Bucak ilçesinde ATM'de unutulan banka kartıyla para çeken bir şahıs, polisin hızlı çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, ATM'den 10 bin TL çekerek kayıplara karıştı, ancak güvenlik kameraları sayesinde tespit edilip gözaltına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde ATM'de unutulan banka kartından para çeken şahıs, polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, H.U. isimli vatandaş, bankamatik kartıyla 14 bin 500 TL'yi eşinin hesabına yatırdı. Şahıs işlem sonunda kartını ATM'de unuttu. Bir süre sonra yaptığı kontrolde hesabından 10 bin TL'nin çekildiğini fark ederek durumu polise bildirdi.

Bucak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmalarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde ATM'de unutulan kartı kullanarak parayı çeken kişinin R.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli R.Ö., 22 Mayıs'ta ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları banka kartı ve şifre bilgilerini kimseyle paylaşmamaları, işlemler sırasında dikkatli olmaları ve şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri konusunda uyardı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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