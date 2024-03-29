Brezilya'da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı

Brezilya'da inşaat halindeki 33 katlı bir binada yangın çıktığı, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin başkenti Recife kentinde inşaat halindeki 33 katlı binada dün yerel saatle 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının binanın en üst katında başladığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı belirtildi. Binanın çökme riski oluşmazken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. Yangın sırasında çevredeki binalar da alevlerin yayılma riski nedeniyle tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bugün sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldığı, yağmur yağmasının yangın söndürme çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kısa devre nedeniyle çıktığı düşünülüyor. - BRASILIA