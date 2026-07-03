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Bilecik'te sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, pazarcı esnafı ve vatandaşları sahte para ile dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeni Mahalle Kapalı Pazarı ziyaret edildi. Ziyarette pazarcı esnafı ile alışveriş yapan vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle sahte para kullanımına karşı dikkatli olunması, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlara şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların suçlara karşı farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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