Bozüyük'te polis kıraathanelerde sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kıraathaneler ziyaret edilerek vatandaşlara sahte para kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler, dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı