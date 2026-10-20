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Bozüyük'te polis kıraathanelerde sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı

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Bozüyük'te polis kıraathanelerde sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis kıraathaneleri ziyaret ederek sahte para kullanımı, evden hırsızlık ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kıraathaneler ziyaret edilerek vatandaşlara sahte para kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler, dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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