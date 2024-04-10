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Bozdoğan-24 Operasyonları kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı

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6 ilde bölücü terör örgütlerine yönelik eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-24' Operasyonları çerçevesinde 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "6 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarında şüphelilerin; terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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