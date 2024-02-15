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Bolu-Mudurnu karayolunda otomobil su kanalına uçtu, sürücü yaralandı

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Bolu-Mudurnu karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil su kanalına uçtu ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu- Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine seyir halinde olan Muharrem Ş. yönetimindeki 14 ACL 513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada sürücü Muharrem Ş. yaralandı. Su kanalına otomobilin uçtuğunu gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Muharrem Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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