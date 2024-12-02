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Bolu Dağı'nda Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Bolu Dağı'nda Kış Lastiği Denetimleri Başladı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, 1 Aralık'ta devreye giren kış lastiği uygulaması kapsamında polis ekipleri denetimleri sıkılaştırdı. Ticari araçlar tek tek denetlendi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Zorlu kış şartlarında ticari araçların olumsuz etkilenmemesi için 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması devreye girdi. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Kışın zorlu geçtiği ve dik rampaların bulunduğu kara yolunda ticari araçlara yönelik Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı. Hafif ticari, kamyon, tır ve yolcu otobüsleri denetim noktasında tek tek denetlendi.

Polis ekiplerinin bölgede denetimlerini artıracağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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