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Bolu'da Yağışın Etkisiyle Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu

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Bolu'da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu. İçindeki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu. Defalarca takla atan otomobil içindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolunda Pelitözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine seyreden Alaaddin C. yönetimindeki 14 LD 159 plakalı otomobil, Pelitözü köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yağışın da etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Tarlada defalarca takla atan otomobilde bulunan sürücü Alaaddin C. ve Fatma C. yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar araç içerisinde çıkarılarak ambulansa götürüldü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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