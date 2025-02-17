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Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonları: 4 Gözaltı

Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonları: 4 Gözaltı
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Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonlarında 390 paket kaçak sigara ve 280 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonlarında 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 10-16 Şubat tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 390 paket kaçak sigara ve 280 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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