Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonları: 4 Gözaltı

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonlarında 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 10-16 Şubat tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 390 paket kaçak sigara ve 280 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU