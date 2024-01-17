Bolu'da inşaat işçilerinin kaldığı müştemilat yangında

Bolu'nun Göynük ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı müştemilat alev alev yandı.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Sofuali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Merkezi'nin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Müştemilat içerisinde bulunan plastik köpüklere alevlerin sıçramasıyla yangın büyüdü. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Göynük Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği müştemilat, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU