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Bolu'da Ahşap Ev Yangını

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan yürüme engelli bir kişi komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tavşansuyu köyünde Durmuş E'ye ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Evde bulunan yürüme engelli Durmuş E., komşuları tarafından alev alev yanan evin içerisinden çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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