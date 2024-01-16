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Bolu'da 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Bolu'da ülkeye yasadışı yollarla giren 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 6 yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler tarafından Suriye uyruklu 6 şahıs, ilçe merkezinde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından 6 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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