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Bodrum'da Yat Atölyesinde Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yat Atölyesinde Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yat atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında atölyede patlama sesleri duyulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yat atölyesinde çıkan büyük yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkii Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede yangın çıktı. İşletmenin yat mobilyalarını ürettiği atölyede çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın esnasında atölye içerisinde patlama sesleri de duyuldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Alevler, büyüyerek ormanlık alana da sıçradı. Ekipler, atölyenin dört bir yanından alevlere müdahale etti. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan atölyede bir süre sonra yıkıldı. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afet Güvenlik İnceleme 3-sayfa İtfaiye Ekonomi Bodrum Çevre Yaşam Kaza

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