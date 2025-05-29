Bodrum'da Oto Tamirci Yangını: 3 Milyon Lira Zarar

Bodrum'da Oto Tamirci Yangını: 3 Milyon Lira Zarar
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Bodrum'da Oto Tamirci Yangını: 3 Milyon Lira Zarar
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bir yangında oto tamir iş yerinde 3 milyon liralık maddi hasar meydana geldi. Yangın, ofisteki elektrik prizinden çıktığı düşünülen bir sebeple başlamış olup, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bodrum'da alevler geceyi aydınlattı: Oto tamirci yandı, 3 milyon liralık zarar oluştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün sabaha karşı çıkan yangında milyonluk zarar meydana geldi. Mehmet Hilmi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren "Grup Ilga" isimli oto tamir işletmesinde çıkan yangın paniğe yol açarken, iş yerinde yaklaşık 3 milyon liralık zarar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde Hasan Şengül ve Mehmet Çınar'a ait iş yerinde, motor tamircisinin ofisinde bulunan buzdolabı, müzik seti ve klimanın takılı olduğu prizden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangına 5 itfaiye aracı ve Orman Müdürlüğü'ne ait 1 arazözle müdahale edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yaklaşık 3 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - 3.Sayfa
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