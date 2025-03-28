Bitlis'te Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
Bitlis'te jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta gümrük kaçağı çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Bitlis Valiliği açıklama yaptı.
Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çık sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrolleri esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan arama gümrük kaçağı birçok malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa