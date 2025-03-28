Bitlis'te Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çık sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrolleri esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan arama gümrük kaçağı birçok malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - BİTLİS