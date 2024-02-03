Bitlis'te 58 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrollerinde bir tır içerisinde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çerçevesinde yürütülen operasyon neticesinde, Tanrıyar yol kontrol noktası ve Tatvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, 2 göçmen kaçakçısı ile 58 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan 2 organizatör adli makamlara sevk edilmiş olup, 58 düzensiz göçmen sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS