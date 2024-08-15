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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Dron ile Denetim Gerçekleştirdi

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, dron kullanarak kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken telefon ile konuşma gibi trafik kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü dron ile kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken telefon ile konuşmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kent genelinde, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, ışıklı işaret levhalarına uymayarak kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücüleri tespit etti ve bu sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerin, trafik kazalarını azaltmak ve diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirildi.

Denetim sırasında trafik ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirmeler yaptı. Ekipler, ışıklı işaret levhalarına uymamanın, seyir halinde cep telefonu kullanmanın ve emniyet kemeri takmamanın oluşturacağı olumsuz sonuçlar hakkında sürücüleri uyararak, trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca son bir ay içerisinde toplam 28 bin 921 araç kontrol edildiği, emniyet kemeri kullanmamaktan 672, kırmızı ışık ihlalinden 438 ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 175 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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