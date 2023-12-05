Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Emniyet ve Jandarmanın Çalışmalarını Paylaştı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Usta, Bingöl'ü kanun dışı kişi ve gruplara dar, sağduyulu vatandaşlara huzur ve ferah şehir yapma çabalarının devam edeceğini belirtti.

Emniyet ve jandarmanın bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları paylaşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bingöl'ümüzü kanun dışı kişi ve gruplara dar, sağduyulu vatandaşlarımıza huzur ve ferah şehri yapma çabamız kesintisiz devam edecek" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 27 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün suçlulara yönelik çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Usta, sosyal medya hesabında bilgilere yer verdi:

"27 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen faaliyetler çerçevesinde, 2 adet gaz fişeği mühimmatı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 120 adet fişek, 2 adet sikke, 1 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Bingöl'ümüzü kanun dışı kişi ve gruplara dar, sağduyulu vatandaşlarımıza huzur ve ferah şehri yapma çabamız kesintisiz devam edecek. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 477'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 64 bin 497 şahsı sorguladı. 283 aranan şahıs tespit edilip, 6 tutuklama, 2 gözaltı yapıldı. 13 bin 910 araç denetlenip 879 araca cezai işlem yapıldı. 41 araç trafikten men edildi. Tek amacımız Bingöl'ü daha güvenli daha huzurlu bir kent yapmak. Sizlerin destek ve anlayışıyla başaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - BİNGÖL