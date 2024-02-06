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Bingöl'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de yolcu otobüsünde yapılan aramada, kombi kasalarına zulalanmış vaziyette 30 paket halinde toplamda 21 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri bagaj kısmında kargo gönderisi olarak verilen kombi kasalarına zulalanmış vaziyette 30 paket halinde toplamda 21 kilo esrar maddesi ele geçirdi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yolcu otobüsünün bagaj kısmında kargo gönderisi olarak verilen kombi kasalarına zulalanmış vaziyette 30 paket halinde toplamda 21 kilo esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konumda ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmış, firarı olan 1 şahıs ile ilgili yakalama çalışmaları devam etmekte olup, yakalanan 1 şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Bingöl Emniyet Müdürlüğümüz olarak vatandaşlarımızı uyuşturucu madde tacirlerinden uzak tutmak amacıyla gerek önleme çalışmalarımız, gerekse yakalama çalışmalarımız Bingöl balkının da desteği ile artarak ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bingöl Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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