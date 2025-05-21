Bingöl'de Kurbanlıkları Taşıyan Tır Devrildi: Onlarca Koyun Telef Oldu

Bingöl'de Kurbanlıkları Taşıyan Tır Devrildi: Onlarca Koyun Telef Oldu
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kurbanlık koyunları taşıyan bir tır devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda koyun telef oldu. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bingöl'de kurbanlıkları taşıyan tır devrildi: Onlarca koyun telef oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kurbanlıkları taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada onlarca koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza Karlıova ilçesi Boncukgöze Köyü mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Bingöl'ün Karlıova ilçesine küçükbaş hayvan taşıyan 27 N 7837 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan onlarca koyun telef olurken, birçoğu karayoluna savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza nedeni ile yola savrulan koyunlar toplanırken, telef olan koyunlar da anayoldan kaldırıldı. Göçebe oldukları öğrenilen sürü sahipleri, kaza nedeniyle maddi zarar yaşadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - 3.Sayfa
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