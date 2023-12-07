Bilecik'te Üst Geçit Kullanmayan Yayaya Otomobil Çarptı

Bilecik'te yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı.

Kaza; Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısından üst geçit olmasına rağmen yolun karşısına geçmekte olan Hülya A.'ya kent merkezinden Osmaneli istikametine seyir halindeki Eren Y. idaresindeki 06 FV 0887 plaka otomobil çarptı. Kazada yaya Hülya A. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısından üst geçit olmasına rağmen vatandaşların karayolu kullanarak yolun karşısına geçiyor. Araç sürücüleri orta refüje bunu engellemek için bir önlem alınmasını istediler. - BİLECİK