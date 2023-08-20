Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Gölpazarı ilçesinde Orta Mahalle Çimen Caddesi'nde seyir halindeki Mehmet Göltekin'in (29) idaresindeki motosiklet ile Kemal O. yönetimindeki 11 ABR 088 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Mehmet Göltekin ağır yaralandı. Ağır yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Göltekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan otomobil sürücüsü Kemal O. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Göltekin'in hayatını kaybetmesi nedeniyle akrabasının düğününde eğlenceler iptal edildi. - BİLECİK