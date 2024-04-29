Bilecik'te aranan şahıs yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Mercak-6 operasyonu kapsamında Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs, Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi ve tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde başlattığı Mercak-6 operasyonu çerçevesinde, Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı birimlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada toplam 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs Bursa ilinde yakalandı. Ekipler tarafından Bilecik' e getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. - BİLECİK