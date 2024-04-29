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Bilecik'te aranan şahıs yakalandı

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın Mercak-6 operasyonu kapsamında Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs, Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi ve tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde başlattığı Mercak-6 operasyonu çerçevesinde, Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı birimlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada toplam 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs Bursa ilinde yakalandı. Ekipler tarafından Bilecik' e getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bilecik Bursa Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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