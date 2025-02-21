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Bilecik'te 710 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Bilecik'te 710 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Bilecik'te gerçekleştiren operasyonda, Bozüyük ilçesinde durdurulan tırda 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca kent merkezinde yapılan başka bir operasyonda 100 paket daha ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bozüyük ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada, farklı markalarda toplam 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kent merkezindeki bir başka aramada da çeşitli markalarda toplam 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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