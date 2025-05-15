Beyşehir'de Elektroşok İle Balık Avlayan 2 Kişiye 1.4 Milyon TL Ceza

Beyşehir'de Elektroşok İle Balık Avlayan 2 Kişiye 1.4 Milyon TL Ceza
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince elektroşok yöntemiyle balık avlayan 2 kişiye toplam 1 milyon 416 bin 636 TL idari ceza uygulandı. Av sırasında ruhsatsız kayık ve çeşitli malzemelere de el konuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektroşok yöntemiyle balık avlarken yakalanan 2 kişiye toplamda 1 milyon 416 bin 636 TL idari ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 9 Mayıs'ta Beyşehir Gölü kıyısı sazlık alanda Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince yapılan kontrollerde 2 şahsın elektroşok yöntemiyle balık avlarken yakalandığı belirtildi. Kaçak avlanmada kullanılan; 1 adet ruhsatsız plakasız polyester kayık, 1 invertör, 2 adet 130 amper akü, 20 kilogram sazan cinsi balığa el konuldu. Beyşehir Milli Parklar Şefliğince 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesi "Biyolojik ve Ekolojik Dengenin Bozulması" nedeni ile şahıslara ayrı ayrı 557 bin 212 TL, 1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun 19. maddesi elektroşok ile avlanmadan ayrı ayrı 151 bin 106 TL olmak üzere şahıslara toplamda 1 milyon 416 bin 636 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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