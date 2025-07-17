Beylikdüzü'nde Tanker Yangını: Kıyı Emniyeti Müdahale Etti

Beylikdüzü'nde Tanker Yangını: Kıyı Emniyeti Müdahale Etti
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İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Limanı açıklarında 'Aslan 3' isimli tanker güvertesinde çıkan yangın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Limanı açıklarında bir tankerin güverte kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Olay, saat 12.45 sıralarında Ambarlı Limanı açıklarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aslan 3 isimli tankerden çıkan dumanlar üzerine çalışanlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ve deniz polisine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri, denizden römorkörler ile yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Kıyıdan yaklaşık 700 metre uzaklıkta çıkan yangının kesin nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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