Beyler Barajı'nda Kaçak Ağ Operasyonu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda kaçak ağ ihbarı üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5 bin metre uzunluğundaki hayalet ağı barajdan çıkararak ağa takılan balıklar ise yeniden suya bıraktı.

Devrekani ilçesinde ikamet eden amatör balıkçı Ahmet Fikret Tamsezer, Beyler Barajı'nda balık avlarken kaçak ağları fark etti ve durumu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İhbarın ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, barajda kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu süren operasyon sonucunda, 5 bin metre uzunluğunda hayalet ağ barajdan çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bilerek ya da kaybolarak suda kalan hayalet ağların ekosistem üzerinde büyük tehdit oluşturduğunu belirtildi. Ağların balık ölümlerine, balık popülasyonunda azalmaya ve doğal dengeyi bozacak toplu ölümlere neden olduğunu ifade edildi.

Amatör balıkçı Tamsezer, "Devrekani Beyler Barajı'nda 5 bin metre uzunluğunda misina ağı topladık. Bu ağlar, 'S' şeklinde geniş bir alana yayılmıştı. Yaklaşık bin kilogram balığı tekrar baraja saldık. Kaçak avcılıkla mücadele için tüm doğasever balıkçıların desteğine ihtiyacımız var" dedi. - KASTAMONU