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Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı

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Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in cenazesi adli tıptan ailesi tarafından teslim alındı.

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in cenazesi adli tıptan alındı. Oğlunun cenazesini alan baba, kameralara konuştu.

Oğlunun çenesinde yara olduğunu söyleyen Baba, "Şimdi gördüm çenesinde yara var. Ne olduğunu bilmiyoruz ki, içim yanıyor. 47 yaşındaydı, DJ'lik yapıyordu. Dün orada çalışma vardı, onların başındaydı. Doktor, geldiğinde fenaydı diyor" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Tevlek, cenaze işlemlerinin ardından Sarıyer Çayırbaşı Merkez Camisinde ikindi namazına müteakip kaldırılarak Bahçeköy Mezarlığına defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş Baba Olay 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

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