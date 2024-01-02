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Beşiktaş'ta İETT otobüsü araca çarptı, yaralılar var

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Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü, bir araca çarptı. Kazada bazı yolcular yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü araca çarptı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü bir araca çarptı. Otobüsün içerisinde bulunan yolculardan bazıları yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş İETT İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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