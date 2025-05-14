Beşiktaş'ta Engelliler Haftası renkli etkinliklerle kutlandı

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Dilek Sabancı Parkı'nda özel bireyler ve ailelerine yönelik renkli etkinlikler düzenledi. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da "Beşiktaş'ta engeller sevgiyle aşılır" mesajıyla tüm komşularının haftasını kutladı.

Dilek Sabancı Parkı'nda gerçekleşen etkinliklerde, aileleriyle birlikte katılan özel gereksinimli bireyler müzik eşliğinde dans edip eğlendi; çeşitli oyunlarla keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı.

"Engelli Koordinasyon Merkezi'nden çok memnunuz"

Etkinlikte yer alan veliler ve yakınları, Beşiktaş Belediyesi'nin özel bireylere yönelik sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılardan Türkan Boynueğri, "Güzel bir vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla beraber olmak onu mutlu ediyor. Çocuklarımız burada çok mutlu" ifadelerini kullandı.

17 yıldır yeğeninin Engelli Koordinasyon Merkezi'ne devam ettiğini belirten Mustafa Cansu ise, "Engelliler Merkezi'nden çok memnunuz. Yeğenim 17 yıldır burada. Onun dünyasında okul burası; başka bir şey bilmiyor" şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Turap Çağlayan ise merkezin sağladığı imkanlara değinerek, "Koşarak geliyor buraya. Onu farklı sosyal faaliyetlere de götürüyorum ama tercihi hep burası oluyor. Beşiktaş Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz," dedi.

Programın sonunda Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, üzerinde "Bir Gülümseme Bin Engel Aşar" yazılı özel bir pasta keserek katılımcılara hediyeler verdi.

Dilek Sabancı Parkı içerisinde yer alan Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli bireylerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl boyunca; pilates, ritim, modern dans, müzik, temel bilgisayar, temel İngilizce, temel fotoğrafçılık, ahşap boyama, resim, takı tasarımı, basketbol ve halk oyunları gibi pek çok farklı branşta kurslar düzenleniyor.