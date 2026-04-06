Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde çıkan yangında yaklaşık 100 milyon değerinde 15 araç alevlere teslim oldu

Beşiktaş'ta bir araç kiralama şirketinin önünde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın hızla diğer araçlara sıçrayarak büyük hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayda kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Beşiktaş'ta gece saatlerinde araç kiralama şirketi önünde park halinde olan araçlardan birinde yangın çıktı. Yangın park halindeki diğer araçlara sıçrarken milyonlarca liralık hasar meydana geldi. İtfaiye yangını söndürürken ekiplerin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Yangın, 04.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan oto galeride park halinde bulunan otomobilde meydana geldi. Otomobilde başlayan yangın park halindeki diğer 14 araca da sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı soğutma çalışmasının ardından ise tamamen söndürüldü. Yangında 15 otomobil büyük ölçüde hasar aldı. Ayrıca itfaiye ekipleri oto galerinin bulunduğu binaya soğutma çalışması yaptı. Öte yandan yangın alanına olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi.

Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

Ekiplerin çalışmaları sonrasında yangının başlama sebebinin kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. 15 aracın alevlere teslim olduğu 4 katlı binanın dış cephesinin de kısmen yandığı yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ve kundaklama şüphesi ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
