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Bayrampaşa'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın: 1 Gözaltı

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen bir imalathaneye polis operasyonu düzenledi. 7,5 litre sahte içkiye el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir imalathaneye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İmalathanede bulunan 7,5 litre sahte içkiye el konulurken, operasyonda gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde sahte içki denetimleri sürüyor. Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bir depoda sahte içki imalathanesi olduğu ihbarını alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Deponun olduğu bölgede güvenlik önlemlerini alan ekipler depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoyu imalathane olarak kullanıldığı belirlendi. Depo içerisinde beyaz plastik kap içerisinde 1 litre elit alkol, pet şişe içerisinde 3 litre votka, şeffaf cam içerisinde 1,5 litre rakı, cam şişe içerisinde 2 litre viski, 1 adet plastik şişe içerisinde viski aroması ele geçirildi. İmalathanede sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Ali Ç., şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin depodaki imalathaneye baskın anı kameraya yansıdı. Görüntülerde sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerin olduğu ve üretimi yapılan ve satışa hazır halde bulunan içkilerin olduğu görüldü.

Bayrampaşa'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın: 1 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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