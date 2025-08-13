Bayburt'ta Tütün Kaçakçılığına Büyük Darbe: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Bayburt'ta tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla temin edilerek piyasaya sürülmeye çalışılan tütün ürünlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, 47 bin 500 adet boş makaron, 15 bin 960 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 92 kilo 900 gram tütün, 4 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, bin 300 adet şeffaf poşet ve 133 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahısa adli işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BAYBURT