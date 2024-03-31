Batman'da traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesi İpekyolu Caddesi'nde traktör sürücüsü, patlayan lastiği tamir etmek için traktörü yolun kenarına park etti. Motosikleti ile aynı istikamette seyreden Mehmet Şirin Akboğa (38), duran traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Akboğa, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN