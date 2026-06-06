Haberler

Batman'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Batman'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Gültepe Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmayan akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Batman'da kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi

Baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı, sonu kanlı bitti
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Fenerbahçe'de büyük gün

Kızını da yanına alan Kim Jong Un'dan dünyaya 10 bin tonluk gözdağı

Kızını da yanına alan Kim'den dünyaya 10 bin tonluk gözdağı
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük