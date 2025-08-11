Batman'da Hırsızlar Dondurma Dolabını Kırarak Ürün Çaldı

Batman'ın Sason ilçesinde, bir grup kimliği belirsiz kişi dondurma dolabını kırarak dondurma çaldı. Market sahibi, olayı anlatarak esnafın endişelerini dile getirdi. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Batman'ın Sason ilçesinde bir grup, kırdıkları dolaptan dondurmaları çalarak kayıplara karıştı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı akıllara zarar veren cinsten. Gece saatlerinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz üç kişinin dondurma almak için bir dolabı kırarak hırsızlık yaptığı görüldü.

Konu ile ilgili konuşan market sahibi Şemsettin Bulut, "İsteselerdi ücretsiz dondurma verirdim. 10 liralık dondurma için 100 bin liralık dolabı kırdılar" dedi.

Esnafın en büyük endişesi ise bu tür olayların artması daha önce de benzer girişimlerin yaşandığını belirten Bulut, "Bir gece önce de yandaki dükkana girmeye çalıştılar. Yarın başkasının dükkanına zarar verebilirler. Biz verilen hasardan çok, bu olayların önünün kesilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
