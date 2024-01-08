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Batman'da Aranan Şahıslara Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında farklı suçlardan 5 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.G., S.G., S.S., R.A. ile S.T., düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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