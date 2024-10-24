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Batman'da 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasankeyf yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde 800 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Batman'da akaryakıt tankerinde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hasankeyf yolu üzerinde durdurulan tankerde arama yapıldı. Aramada, 800 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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