Batman'da 60 Dönüm Biçilmemiş Buğday Yangında Kül Oldu

Batman'da 60 Dönüm Biçilmemiş Buğday Yangında Kül Oldu
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Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen yangında, 60 dönümlük biçilmemiş buğday tarlası alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden vatandaşlar, olayın daha da büyümesini önlemeyi başardı.

Batman'da 60 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde 60 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yenidoğan şabe köyünde 60 dönümlük biçilmemiş buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tarlayı tamamen sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, iş makineleriyle kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi. Yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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