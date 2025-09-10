Haberler

Batman'da 5 Bin 375 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 5 Bin 375 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Batman'da durdurulan otomobilde yapılan aramalarda cips kolisi ve çeşitli saklama malzemelerinde toplam 5 bin 375 paket kaçak sigara bulundu. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da durdurulan otomobilde yapılan aramalarda cips kolisi, çuval ve poşetlerden toplam 5 bin 375 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Alınan ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir girişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda bulunan cips kolisi, çuval ve poşetlere saklanmış toplam 5 bin 375 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüpheli sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

