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Basra'da Petrol Tankeri Kazası: Çarpan Gemide Yaralı Yok

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Irak'ın Basra kentinde Irak Petrol Tankerleri Şirketi'ne ait 'Akkad' adlı petrol tankeri, Um Kasr Limanı'na çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, çevre kirliliği meydana gelmediği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Irak'ın Basra kentinde petrol tankeri Um Kasr Limanı'na çarptı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde petrol tankeri kazası yaşandı. Irak Petrol Tankerleri Şirketi'ne ait "Akkad" adlı petrol tankeri, Um Kasr Limanı'na çarptı. Irak Limanları Genel Şirketi tarafından yapılan açıklamada, petrol tankerinin Hür Zübeyr Petrol Limanı'ndan ayrıldığı sırada dümen arızası yaşadığı belirtilerek, Um Kasr Güney Limanı'ndaki 9 numaralı rıhtıma çarptığı ifade edildi. Yetkililer, kazada ölen ya da yaralanan olmadığını aktararak, kazanın çevre kirliliğine yol açmadığını ve limandaki operasyonların normal şekilde devam ettiğini belirtti.

Olayın ardından Irak Ulaştırma Bakanı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BASRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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