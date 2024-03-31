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Başkentte çatı yangını paniğe neden oldu

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Başkentte çatı yangını paniğe neden oldu

ANKARA - Başkentte 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi İleri Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın çatısında, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri geldi.

Ankara'nın birçok noktasından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında kimse yaralanmazken binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pursaklar İtfaiye Ankara Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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