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Başakşehir'de Tehlikeli Şekilde Yolculuk Yapan Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem

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Başakşehir'de trafiği yavaşlatan ve tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüleri sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Bir sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi ve sürücülere toplamda 73 bin 301 TL para cezası kesildi. Bir motosiklet ise trafikten men edildi.

Başakşehir'de trafiği yavaşlatan ve tek teker üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüleri sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Tespit edilen sürücülerden birisinin ehliyetinin de olmadığı tespit edildi. Sürücülere toplamda 73 bin 301 TL para cezası yazılırken bir motosiklet trafikten men edildi.

Başakşehir Bahçeşehir'de akan trafiği yavaşlatarak akrobasi hareketleri yapan motosiklet sürücüleri Sivil Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından tespit edildi. Tesit edilen M.A., M.C.C., M.A.G., O.Z. yakalanarak polis merkezine götürüldü. Tespit edilen şahıslardan M.A.G. 'nin motosikleti plakasız kullandığı ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi. 19 ADD 653 plakalı motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken 4 sürücüye toplamda 73 bin 301 TL ceza kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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