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Markette çanta hırsızlığı kamerada

Markette çanta hırsızlığı kamerada
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İstanbul Başakşehir'de bir markette alışveriş yapan müşterinin arabasındaki çantası çalındı. Çantada 4 altın bilezik, 2 Ata lira, 200 gram altın, 6 bin dolar ve 200 pound vardı. Şüpheliler Sancaktepe'de yakalandı.

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir markette alışveriş yapan müşterinin alışveriş arabasının içerisinde altın, ziynet eşyası ile döviz bulunan çantası çalındı. Şüpheliler yakalanırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Haziran'da Başakşehir'de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir müşterinin alışveriş arabasından çantası çalındı. Çantası çalınan kişi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri marketin kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Mağdurun çantasında pasaport, kimlik, 4 altın bilezik, 2 Ata lira bilezik, yaklaşık 200 gram altın ile 6 bin dolar ve 200 pound bulunduğu öğrenildi. Yapılan çalışmada şüphelilerin kimlik bilgilerini belirledi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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