Bartın Emniyetinden Dolandırıcılığa Karşı Uyarı

Bartın Emniyetinden Dolandırıcılığa Karşı Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Emniyet Müdürlüğü, evden paketleme işi arayan vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, güvenilir olmayan ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü, evden paketleme işi yapmak isteyen vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, resmi ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "evden iş imkanı, evde paketleme" gibi paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Yapılan paylaşımda, güvenilir olmayan internet adresleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla insanların mağdur edildiği belirtilerek, "Evde çalışarak para kazanmak ister misiniz?", "Günde 2 saat çalış, 3 bin TL kazan", "Evde ek iş, paketleme işi", "Evden para kazan" gibi ifadelere dikkat edilmesi istendi. İş başvurularında para gönderilmemesi veya IBAN gibi bilgilerin paylaşılmaması gerektiği hatırlatılan paylaşımda, benzeri durumlarda vatandaşların bunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiği kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrıldığını yeni takımında paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Takımdan ayrıldığını yeni kulübünde paylaştığı fotoğrafla duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.