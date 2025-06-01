Bankadan para çalmaya çalışan şahıs tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Ziraat Bankası şubesine giderek banka müdürüne bıçak çektikten sonra aldığı paralarla kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ceylanpınar Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası şubesinde yaşandı. M.A. isimli bir şahıs, gittiği bankada müdür B.S.'nin odasına girerek bıçak çekti. Banka görevlilerinin panik butonuna basmasıyla birlikte odadan çıkan şahıs, banko üzerindeki bir miktar parayı alıp kaçmaya çalıştı. Şahsı, olay yerine giden polis ekipleri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.